Bergmann: ‘Hand in hand tegen criminelen’

Een deel van het extra geld dat het Rijk Zeeland en West-Brabant geeft om de misdaad te bestrijden moet ook gebruikt worden om de ‘weerbaarheid van de samenleving’ te vergroten. ,,Dat is een volgende stap die absoluut gezet moet worden. De overheidsaanpak moet hand in hand gaan met een samenleving waarin bedrijven en burgers alert zijn en bereid zijn te melden”, aldus Bergmann, die namens de Zeeuwse bestuurders met politie en justitie in het districtscollege Zeeland zit.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft enkele tientallen miljoenen euro's extra beschikbaar gesteld om in Zeeland en Noord-Brabant de georganiseerde (drugs-)criminaliteit aan te pakken. Bergmann is uiteraard blij met het geld, maar het werd ook wel tijd. ,,We kunnen de hele ondermijningsaanpak nu naar een hoger niveau tillen. Daar waren we door het jarenlange pionieren ook wel aan toe. Het geld komt terecht in een gebied waar een jarenlange basis ligt voor samenwerking en waar men klaar is voor een volgende stap. Structureler en professioneler.”

Zeehavens

Met het geld uit Den Haag kan ook meer werk worden gemaakt van de misdaadbestrijding in de Zeeuwse zeehavens. Bergmann is blij dat het extra geld uit Den Haag ook besteed wordt in de zeehavens in het Sloegebied, Terneuzen en Moerdijk. ,,Hierdoor kan een enorme professionaliseringsslag worden gemaakt.”

Begin 2016 was een voorganger van minister Grapperhaus, Ard van der Steur, in Vlissingen-Oost om getuige te zijn van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Zuidwest (SoZ). Politie, douane, Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee spraken af aanpak van de misdaad in de Zeeuwse havens te versterken.

De SoZ kwam tot stand na een noodkreet van de burgemeesters van Goes en Middelburg in 2015. Jaap Gelok zei bij zijn afscheid als burgemeester van Borsele dat alle afspraken fantastisch zijn. ,,Maar uiteindelijk moet oom agent wel op pad”, aldus Gelok.