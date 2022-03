Bereid je voor op hitte en veel water met een groen dak. De provincie Zeeland geeft er geld voor

Het klimaat verandert en daardoor hebben we in onze omgeving steeds vaker te maken met extremer weer. Langere periodes van droogte en hitte, maar ook heftige regenbuien en stormen. Dit kan schade en wateroverlast veroorzaken. Een groen dak kan helpen om de overlast te beperken.

Zo'n dak is voorzien van insectenvriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen en zonnepanelen. Het vermindert wateroverlast, zorgt voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter en verbetert de biodiversiteit.

Maar de aanleg kost ook geld. Daarom kun je bij de provincie vanaf 1 april subsidie aanvragen: maximaal 5000 euro. De provincie Zeeland trekt er in totaal 100.000 euro voor uit. De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die in Zeeland een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom. De bijdrage is aan te vragen van 1 april tot en met 1 november.