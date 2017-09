B&W Noord-Beveland maakt gehakt van Zeeuwse Lagune

KAMPERLAND - De aanleg van de Zeeuwse Lagune - vier eilanden met bebouwing bij de Veerse Dam - kent veel meer nadelen dat voordelen. B&W van Noord-Beveland laten de beslissing over het recreatieproject aan de gemeenteraad, hoewel ze in hun voorstel gehakt maken van het plan.

Op 4 oktober vindt een ingelaste vergadering plaats van de gemeenteraad van Noord-Beveland over de Zeeuwse Lagune. De raadsvoorstellen zijn woensdagochtend gepubliceerd. Daaruit blijkt dat burgemeester en wethouders geen standpunt innemen. Wel hebben ze een keuze voor of tegen de Zeeuwse Lagune voorzien van een lijst met argumenten en overwegingen. De lijst met nadelen is vele malen langer dan die met voordelen. Eigenlijk wordt de raad duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is de Zeeuwse Lagune door te laten gaan.

Door de ontwikkeling van het recreatieproject worden 'landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden significant aangetast', aldus B&W, terwijl de provinciale verordening voorschrijft dat 'het open landschap dient te worden beschermd'. Ook het locatieonderzoek van Plan & Project - dat ook woensdagochtend is vrijgegeven - wijst uit dat de Veerse Dam 'in vergelijking met een aantal andere onderzochte locaties slecht scoort'. Volgens Plan & Project is de verstoring van de openheid van het landschap 'niet weg te nemen' en 'van een blijvend karakter'. Ter plekke zijn geen compenserende maatregelen mogelijk.

De aanleg is alleen mogelijk als Provinciale Staten een uitzondering maken op hun eigen verordening, aldus het raadsvoorstel. Dat kan alleen bij een groot openbaar belang, als er geen andere mogelijkheden zijn en als de schade kan worden gecompenseerd. Daarvan is, blijkt ook uit het locatieonderzoek, 'geen sprake'.

Uit het locatieonderzoek worden de Havenweg en de Sint-Felixweg in Kamperland, de Banjaard-West, de werkhaven in Kats en de Helleweg in het Schouwse Noordwelle als alternatieve mogelijkheden aangewezen.

De provincie gaat het dus niet toestaan. Daar komt nog bij , aldus B&W, dat de Zeeuwse Lagune ook in strijd is met de regelgeving van het Rijk. In nieuwe bestemmingsplannen (en dat is nodig voor de Zeeuwse Lagune) mag geen bebouwing van het kustfundament mogelijk worden gemaakt.

Verder is er 'grote maatschappelijke onrust ontstaan', sommen B&W op, en is het bestuurlijk draagvlak dat de grondslag vormde voor de ontwikkeling van de Zeeuwse Lagune 'niet langer aanwezig', omdat de provincie en de gemeente Veere er anders over zijn gaan denken. Het project spoort ook niet met de Kustvisie, waarvan B&W voorstellen daar op 4 oktober mee in stemmen.

Het belang van initiatiefnemer Marco Doeleman, 'weegt niet op tegen de blijvende inbreuk die het project teweeg brengt', aldus B&W, 'waarbij de maatschappelijke weerstand tegen het besluit en de gewijzigde inzichten ten aanzien van het belang van de berscherming van de openheid van het kustlandschap zwaarwegend zijn.'

Tegenover de 18 argumenten tegen de Zeeuwse Lagune formuleren B&W er vijf overwegingen bij het toestaan van het project, maar twee daarvan zijn eerder als nadeel uit te leggen. Desondanks wordt de keuze op 4 oktober aan de gemeenteraad gelaten.