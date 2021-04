Bende van het strand stuit op rookbom bij Renesse; EOD heeft fosforpot ter plekke onschadelijk gemaakt

Neergescho­ten man uit Kortgene had niet mogen worden vervolgd, advocaat wil agent die schoot wél laten vervolgen

6 april MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken dat het Openbaar Ministerie (OM) de 55-jarige D.B. uit Kortgene niet had mogen vervolgen. Tegelijkertijd luisterde de rechtbank in Den Bosch naar het pleidooi van de advocaat van B, om de politieagent, die zijn cliënt in de knie schoot, juist wél te vervolgen.