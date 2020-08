Ben zal dodelijke vliegtuigcrash op Veerse Meer nooit vergeten: ‘Ik zie het nog zo neerstorten’

reportage - video‘Mayday!, mayday!, mayday!’, roept de 16-jarige Ben Vriesman door de marifoon vanuit zijn kajuit naar radio Scheveningen. ‘Er is een vliegtuig neergestort op de Haringvreter.’ Het radiostation voor communicatie met schepen denkt in eerste instantie aan een grappenmaker. Maar Vriesman blijft aanhouden. Ondertussen raast een vuurbal door het toestel en vechten de tien inzittenden, onder wie een 9-jarig meisje, voor hun leven op het eilandje in het Veerse Meer. Vijftig jaar later kijken betrokkenen terug op deze ramp.

Zondag 30 augustus 1970, vliegveld Midden-Zeeland. De Noorse piloot Dybdahl manoeuvreert rond half drie in de middag zijn tweemotorige Britten-Norman Islander naar de startbaan voor een rondvlucht boven Walcheren. Het vliegveld is nog maar net twee maanden open, het toestel zo goed als nieuw. Doordeweeks wordt de Islander ingezet als lijndienst tussen Amsterdam en Lille, in het weekend voor rondvluchten vanaf het Zeeuwse vliegveld. Zo ook deze zomerse zondag. Het zijn ideale omstandigheden om het luchtruim eens te verkennen, constateert de pas 25-jarige Dybdahl. Een graadje of twintig, aan de hemel slechts wat lichte bewolking, geen zuchtje wind.

Een paar kilometer verderop in Heinkenszand maakt de 9-jarige José van den Dries zich gereed voor haar debuut in de lucht. Ze zal over een uurtje samen met haar moeder en ome Willem en tante Irma voor het eerst in een vliegtuig stappen. Maar ze heeft er helemaal geen zin in. Veel liever zou ze thuis met haar vriendinnetjes buitenspelen. Maar ze móet mee. Het is immers een cadeau van haar oom en tante ‘dus dat kunnen we niet weigeren’ zegt haar moeder. ,,En dan kun je maandag op school tegen al je vriendinnen zeggen dat je in een vliegtuig hebt gezeten.” Het meisje stemt er dan toch maar mee in. ,,Maar dan wil ik wel mijn nieuwe jurkje en lievelingsschoenen aan”, zegt ze vlak voordat ze de deur uitgaan. Dat mag.

Een plotseling opkomende mistbank

De rondvlucht zal onder meer over het Veerse Meer gaan. Daar is het een zondag als alle andere. Dobberende bootjes, zwemmende kinderen in het water en zonaanbidders op de eilandjes. Totdat een plotseling opkomende mistbank het schilderachtige decor verstoort. Binnen een paar minuten is het zicht op sommige plekken op het water geminimaliseerd. Jongeren klimmen de Veerse kade op, watersporters zoeken snel een veilig plekje aan de steiger van eilandje de Haringvreter.

Volledig scherm Jacqueline Midavaine maakte foto's van de vliegtuigcrash in 1970. Ze was in die tijd gespecialiseerd in luchtfotografie en ging zelf regelmatig met een Cessna de lucht in. © privécollectie

Het bootje van Jacqueline Midavaine ligt al in de haven van Veere. Ze heeft er een prachtig uitzicht op het Veerse Meer en het historische centrum. Met rechts de Campveerse Toren en de Schotse Huizen en in de verte de Haringvreter. ,,Veere had toen nog niet de jachthaven die het nu heeft. Het was er bij lange na niet zo druk met jachten als tegenwoordig”, vertelt Midavaine, destijds werkzaam voor persbureau Slagboom. De Middelburgse is gespecialiseerd in luchtfotografie en gaat regelmatig met een Cessna de lucht in. In die tijd ‘doet’ ze vooral scheepsrampen.

Bij moeder op schoot

Op vliegveld Midden-Zeeland schijnt dan nog steeds de zon. De negen passagiers staan klaar voor vertrek en schuifelen ongeduldig heen en weer over de groene startbaan. Ze zijn één van de eerste Zeeuwen die een rondvlucht maken boven Walcheren om zo het schiereiland eens vanuit vogelperspectief te bekijken. Voor José hoeft het allemaal niet zo nodig, maar toch stapt ze als laatste samen met haar moeder in het vliegtuig. Aan boord blijken alle zitplaatsen al vergeven. Dan maar met zijn tweetjes op één stoel, tegen moeder aan geschurkt. Zenuwachtig is de 9-jarige Heinkenszandse niet, ze laat het maar over zich heen komen. Al vindt ze het eenmaal aan boord toch best spannend.

Het spiksplinternieuwe vliegtuig heeft er nog maar weinig vlieguren opzitten, net als de 25-jarige piloot Dybdahl. Hij staat de extra passagier toe, niet wetende dat het toestel daardoor ook qua gewicht is overbeladen. Stipt om 15.15 uur laat de Noorse piloot de motoren flink brullen en krijgt toestemming van de havenmeester van het vliegveld om samen met zijn negen passagiers de lucht in te gaan.

Het knetterende geluid van de motoren en het uitzicht maken veel indruk, zeker op het meisje van 9. Voor haar gevoel zit Van den Dries al een tijdje in de lucht wanneer het haar opvalt dat de piloot een warrige indruk maakt. Dybdahl kijkt een aantal keer angstvallig naar opzij door het raam. Daar scheren plots mistflarden langs het toestel.

Totaal de weg kwijt

Bernhard Vriesman ligt op dat moment met zijn motorboot Shalom 2 aan de steiger van de Haringvreter en zit samen met zijn 17-jarige zoon Ben in de kajuit. Ze zien hoe het Veerse Meer in luttele minuten door de opkomende mistbank verandert in een spookachtig decor. Dan zien vader en zoon plots een vliegtuig vlak voor hun neus opduiken uit de dichte mist. Het toestel maakt een scherpe bocht. ,,Ik had het idee dat de piloot volkomen gedesoriënteerd was”, herinnert Ben Vriesman zich vijftig jaar later nog precies. ,,Ik zie het vliegtuig zo recht op ons afkomen en langs de boomtoppen scheren.”

Slechts drie minuten na het opstijgen - om 15.18 uur - crasht de Britten-Norman Islander op de Haringvreter in het Veerse Meer, nadat het vliegtuig één van de boomtoppen op het eiland heeft geraakt. Het toestel slaat drie keer over de kop, schiet nog honderden meters door, explodeert en wordt opgevreten door een vuurzee. Het lijkt alsof er een vlammenwerper is afgeschoten, zeggen getuigen later tegen de toegestroomde pers. Van de ‘cockpit’ blijft niets meer over. De piloot en twee passagiers overleven de crash niet. De zeven andere inzittenden zijn tientallen meters uit het vliegtuig geslingerd.

Quote Ik had het idee dat de piloot volkomen gedesoriën­teerd was. Ik zie het vliegtuig recht op ons afkomen en langs de boomtoppen scheren Ben Vriesman, Ooggetuige

Bernhard Vriesman is als eerste ter plaatse om hulp te verlenen. Hij geeft zijn zoon opdracht om met de marifoon contact te zoeken met radio Scheveningen. ,,Ze vroegen waar ik zat”, herinnert Vriesman jr. zich nog. ,,‘Op de Haringvreter’, zei ik. Maar dat konden ze zo snel niet vinden. Toen wilden ze de hulpdiensten naar Kamperland sturen. ‘Nee’, zei ik, ‘Veere is een betere optie, de steiger in de jachthaven tussen de Campveerse Toren en de Jachtclub is de meest geschikte locatie. Ik ben toen de hulpverlening gaan coördineren, terwijl mijn vader met diverse andere watersporters de slachtoffers ging helpen”, zo vertelt hij vijftig jaar later op de plek van de ramp.

Volledig scherm Van het gecrashte toestel bleef nagenoeg niets meer over © Beeldbank Zeeland/collectie Jacqueline Midavaine

De ravage is verschrikkelijk. Lichaamsdelen liggen her en der tussen de wrakstukken, van de piloot is nagenoeg niets meer over, vertelt Vriesman. Hij loopt naar de plek waar het wrak moet hebben gelegen. ,,Ik zie de piloot nog zitten in de cockpit, zijn lichaam was door het vuur helemaal verbrand. Daarna ben ik meteen teruggegaan naar de boot om in contact te blijven met de hulpdiensten.”

Op zo’n 75 meter afstand van wat er nog over is van het toestel ligt een jong meisje in het gras. Haar gezicht is zwart uitgeslagen, haar kleren en haren verschroeid en ze heeft brandwonden op verschillende plekken van haar lichaam. Het is José van den Dries. Een - vermoedelijk - Amerikaanse man die ook op het eiland aanwezig is, ontfermt zich als eerste over het meisje. Hij neemt haar mee in zijn speedboot, scheurt naar de kade in Veere, houdt een auto aan en brengt haar naar het ziekenhuis in Middelburg.

Honderden mensen komen samen in Veere

Volledig scherm De gewonden worden naar de kade in Veere gebracht. © Beeldbank Zeeland/collectie Jacqueline Midavaine Jacqueline Midavaine heeft intussen ook meegekregen dat er iets ernstigs is gebeurd. De persfotografe pakt haar camera en gaat naar de kade in Veere. Daar drommen honderden mensen samen die op de rookwolken zijn afgekomen. ,,Ik kan me nog herinneren dat ik foto’s ben gaan nemen, maar dat ik dacht: dit is zo aangrijpend, die kun je niet plaatsen. Bovendien greep het me persoonlijk erg aan, omdat ik zelf ook vaak in een vliegtuigje zit. We wisten ook niet hoeveel mensen er waren overleden, het was een griezelige boel. Wat ik me nog wel herinner, is dat de slachtoffers vrij snel van de Haringvreter zijn gehaald”, vertelt Midavaine vijftig jaar later.

Dat gebeurt onder meer met de boot van Bernhard Vriesman. Daarna worden de overlevenden met loeiende sirenes naar het Gasthuis in Middelburg gebracht door ambulances die af en aan rijden. Mevrouw Bastiaanse ligt op dat moment ook in het ziekenhuis. Ze heeft toevalligerwijs een dag eerder een zwaar auto-ongeluk bij Kamperland gehad, dat hemelsbreed nog geen 500 meter van de Haringvreter ligt. ,,Ik weet het nog goed”, vertelt ze nu. ,,Het gonsde meteen door het ziekenhuis dat er iets ergs was gebeurd. Vanuit mijn ziekenhuisbed hoorde ik de sirenes, maar wat er aan de hand was, werd niet gezegd. Pas later kreeg ik mee dat er een vliegtuig was neergestort, vlakbij waar ik dat ongeluk had gehad.”

Volledig scherm De gewonden worden naar de kade in Veere gebracht. © Beeldbank Zeeland/collectie Jacqueline Midavaine

De meeste gewonden worden met zware brandwonden afgevoerd naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Voor José en haar moeder loopt de crash wonderwel goed af. In het ziekenhuis in Middelburg blijken vooral de verwondingen van José mee te vallen. Toch wordt ze er enkele weken gehouden totdat ook haar moeder weer naar huis kan. Op wat littekens na zijn ze er beiden heel goed vanaf gekomen. Alleen haar lievelingsschoenen heeft ze nooit meer terug gezien.

‘Ik zag ineens een enorme vuurbal in het vliegtuig’ Vijftig jaar na de vliegramp op het Veerse Meer zijn de meeste inzittenden van het gecrashte toestel overleden. Maar hoe zou het met José van den Dries zijn? Zou ze nog vaak terugdenken aan die bewuste zondag in augustus in 1970? Na een lange zoektocht blijkt dat ze tegenwoordig in Biezelinge woont. Via de telefoon laat ze weten dat ze wel de krantenknipsels uit die tijd heeft bewaard, maar eigenlijk bijna nooit meer terug denkt aan de crash. Op de Haringvreter is ze in al die jaren daarna hooguit één keer geweest. Toch weet ze de hele vlucht minutieus te reconstrueren. Dat ze helemaal niet mee wilde gaan vliegen. Dat ze haar lievelingsschoenen aan had. En dat de piloot de weg kwijt leek. ,,En toen zag ik ineens een enorme vuurbal door het vliegtuig gaan”, zegt ze terugkijkend. ,,Toen ik bij kennis kwam, realiseerde ik me dat ik mijn schoenen niet meer aan had”, zegt Van den Dries nu. ,,Het waren mijn lievelingsschoenen, dus die wilde ik meteen bij het vliegtuig gaan zoeken, dat is de eerste herinnering die boven komt. Maar mijn moeder riep meteen: ‘Blijven liggen, naar de lucht kijken en niet om je heen’. Dat herhaalde ze keer op keer. Zij wist natuurlijk dat er iets verschrikkelijks om ons heen te zien was. Zelf zag ik helemaal zwart en mijn haren waren verschroeid.” Opvallend nuchter vertelt Van den Dries vijftig jaar later dat ze ‘gewoon’ het vliegtuig nog instapt. ,,Mijn moeder, die in 2015 is overleden, heeft altijd gezegd: de kans dat je een vliegtuigongeluk meemaakt is heel klein. Dus de kans dat je nog een keer neerstort is nog kleiner. Zo heb ik er daarna altijd maar naar gekeken. Het is nu eenmaal gebeurd, maar je moet er niet voor weglopen.”

Onderzoek naar de vliegramp In de weken na de vliegramp blijft de vraag hoe het zo kon misgaan. Was er een reiger, die bij het wrak werd aangetroffen, in de motor gekomen? Was het de dikke Zeeuwse mist die het zicht van de piloot ontnam? Of stortte het toestel neer omdat het te zwaar beladen was? Pas in oktober 1971 volgt het verlossende antwoord. De Raad van de Luchtvaart concludeert dat de crash te wijten was aan een gebrek aan blind-vliegervaring van de piloot. Hij vloog in een mistbank en raakte daardoor zijn oriëntatiegevoel kwijt. De overbelading (85 kilo) van het toestel was weliswaar een overtreding, maar had niet bijgedragen aan het ongeluk. Daarmee is de kous niet helemaal af. Verschillende ervaren piloten laten na de uitspraak weten dat de schuld niet alleen bij de Noorse piloot Dybdahl kan worden neergelegd. Volgens hen had de havendienst van het vliegveld de piloot moeten verbieden op te stijgen vanwege de opkomende mist vanaf de Noordzee. De havenmeester deelde die conclusie niet, volgens hem was het zicht op het moment van opstijgen prima. Na de crash werd op vliegveld Midden-Zeeland de procedure voor rondvluchten aangescherpt.