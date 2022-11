Ben Weststrate (83): ‘Ik maakte salto’s in het kaf in een boerenschuur in Arendskerke’

Hoe vlug de turnsters hun bewegingen aan de brug of op de balk ook maken, Ben Weststrate ziet altijd wel iets dat een compliment waard is of opbouwende kritiek verdient. Altijd heeft de 83-jarige Goesenaar, gehuld in een trainingspak van Forza Gymnastica, zijn analyse snel paraat. ‘Die heup moet hoger’ of ‘die zwaai moet langer’. En uiteindelijk: ‘Zie je nu wel dat je het kunt...’

,,Dit houdt me jong”, zegt hij later in het restaurant van het Omnium. ,,Ik vind het mooi om die meiden nog iets bij te brengen. Ik woon in een seniorenappartement en heb vanochtend koffie gedronken met allemaal leeftijdsgenoten. Dan heb je heel andere gesprekken dan hier, haha. Ik kom nog vol enthousiasme in de turnzaal en krijg dat ook terug van de turnsters. Zo lang dat zo is, blijf ik het doen. Ik vind het hier heel fijn.”

Turnen loopt als een rode draad door uw leven. Hoe begon het?

,,Dat moet net na de Tweede Wereldoorlog zijn geweest, rond 1948. We woonden in de Lange Achterweg in ’s-Heer Arendskerke en tegenover ons huis was een boerenschuur. In de zomers waren ze daar aan het dorsen en in die schuur waren er gedeeltes waar het kaf werd neergelegd. Je kunt het een beetje vergeleken met de ‘valkuil’ met schuimblokken in de moderne turnzalen, want ook daarin kon je zacht landen. Ik maakte dan salto’s van een balk af. Ik wist helemaal niet hoe dat precies moest, maar deed dat spelenderwijs. Ik had er wel gevoel voor.”