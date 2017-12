Ben jij een echte Zeeuw? Doe de test!

Die vragen staan centraal in de serie '100% Zeeuw', waarmee de PZC komende zaterdag begint. Tot en met medio februari verschijnt er elke zaterdag een aflevering in de krant.

Wie zich een echte Zeeuw wil noemen, moet in elk geval goed op de hoogte zijn van wat er in de provincie gebeurt en is gebeurd. Daarom tien quizvragen over Zeeland. Beantwoord ze en je weet meteen of je 100% Zeeuw bent.