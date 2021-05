Ben je grôos op Zeeland? Laat het zien op tweede pinksterdag

Column Maikel Harte Die knipoog is blijkbaar moeilijk over te brengen

7:00 Maandagavond zagen mijn vrouw en ik een stukje van het interview met Maxima. Als ik Willem-Alexander en Máxima zie dan vraag ik me vaak af hoe die man toch aan zo’n knappe vrouw is gekomen. Maandagavond zei ik dat dus ook weer, maar mijn vrouw was het daar niet mee eens: ,,Hij heeft toch wel wat, die Willem-Alexander”, zei ze, om er meteen aan toe te voegen: ,,Pas je op als je hier een column over wilt doen, want het koningshuis is een gevoelig onderwerp.”