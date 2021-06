Ben je geslaagd? Dan krijg je zo’n 225 euro korting bij Zeeuwse bedrijven

SGP vraagt ophelde­ring over nieuwe ontpolde­rin­gen in Zeeland

11 juni DEN HAAG - De SGP in de Tweede Kamer zwengelt de discussie over de ontpoldering van de Hedwigepolder opnieuw aan. Afgelopen week heeft de partij het kabinet gevraagd hoe het zit met het gerucht dat in Zeeland nog 2400 hectare aan land onder water moet worden gezet.