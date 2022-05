Ben en zijn gele kanarie halen 3400 euro op voor Hersenstichting: ‘Ik word als Sinterklaas onthaald’

poll Roken is straks op het hele terrein van Adrz verboden ‘Ergens moet je een streep trek­ken’

GOES - Even een sigaretje opsteken voor dat misschien best stressvolle bezoek aan het ziekenhuis? Vanaf volgende week mag het niet meer bij de Adrz-ziekenhuizen. De rookruimtes binnen waren al lang opgedoekt. Paffen in de buitenlucht of rookabri hoort binnenkort ook tot de verleden tijd.

24 mei