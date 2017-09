Belgische inspectie onderzoekt ongeval Nauw van Bath

Gouden Penseel voor prentenboek illustrator Martijn van der Linden

12:35 Het prentenboek Tangramkat van de uit Zeeland afkomstige illustrator Martijn van der Linden is bekroond met het Gouden Penseel, de prijs voor het beste geïllustreerde kinderboek dat het afgelopen jaar in Nederland is uitgegeven. De prijs is uitgereikt in het Rijksmuseum in Amsterdam.