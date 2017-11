Belgische en Hollandse herdershonden nemen het tegen elkaar op

Mu­ziek­ver­e­ni­ging Apollo uit Wissenkerke dwingt promotie af

9:33 WISSENKERKE - Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke is afgelopen weekend in Zaandam gepromoveerd van de tweede naar de eerste divisie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Door deze prestatie is het 60-koppige orkest de enige harmonie in Zeeland die in deze klasse uitkomt.