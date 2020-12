Belgische eis voor negatieve test bezorgt Zeeland nieuwe hoofdbrekens

Kerst vieren in Torentijd: coronavrij maar met zorgen over de familie

18:27 Weliswaar moet je er écht wat voor doen om binnen te komen en heb je na een verplichte quarantaine van acht dagen weinig meer over je dagindeling te zeggen, maar er is weinig kans op corona. Als u dit leest bent u daarvoor trouwens te laat, want over zes dagen is het al kerst. Maar bij Torentijd kan kerst kerkelijk worden gevierd.