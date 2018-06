Belgische autoriteiten helpen mee in cold case zaak Ploegstra

Textielate­lier blijkt wietkweke­rij in Rilland, huis acuut dichtgetim­merd

13:31 RILLAND - Een textielatelier aan de Bathseweg in Rilland is dinsdag per direct gesloten. In de vrijstaande woning werd wiet gekweekt. De woning is dichtgetimmerd en blijft de komende drie maanden gesloten. De bewoner van het huis komt daardoor op straat te staan.