Belgisch CASA neemt Zeeuwse filialen Xenos over

Het Belgische CASA heeft 110 Nederlandse filialen gekocht. Zestig winkels zullen Xenos blijven heten. Bij de overname is in ieder geval afgesproken dat al het personeel in de winkels mag blijven werken. Dat was een voorwaarde bij de overname.



CASA is een Belgische winkelketen die veel lijkt op Xenos. De winkels verkopen spullen voor binnenshuis zoals kussentjes, kaarsen en keukengerei. Toch zal er het een en ander veranderen. ,,De afdeling food zal verdwijnen”, legt financieel directeur Barthold Boreel uit.



Vanwege de wisseling van het assortiment houden de winkels komende zomer uitverkoop. De winkels in Middelburg en Hulst zijn daar alvast mee begonnen. Alle producten gaan vanaf nu met 25% korting de deur uit.



De winkel in Middelburg sluit tussen 4 en 25 augustus voor een verbouwing. Wanneer de andere winkels worden verbouwd, is nog niet duidelijk.