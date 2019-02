België volgt Frans verbod op puls in eigen 12-mijlszone nog niet

Twee weken geleden werd in Straatsburg onderhandeld over de toekomst van de pulsvisserij. Een van de afspraken is dat elk land pulsvissers uit de eigen wateren mag weren zodra de overeenkomst definief is vastgesteld. Een land hoeft niet te wachten tot 1 juli 2021, de datum waarop het elektrisch vissen definitief is verboden. De afspraken moeten nog worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Europese Raad, waarin de regeringen van de afzonderlijke landen zijn vertegenwoordigd. Dat proces wordt waarschijnlijk in april afgerond. De Franse minister van Visserij heeft aangekondigd het pulsen in de 12-mijlszone te verbieden zodra de nieuwe verordening van kracht wordt.