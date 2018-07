Groen licht voor opstarten Doel 3

Driekleur verzekerin­gen overgeno­men door Veldsink Groep

20:49 GOES - De Veldsink Groep uit Nuenen neemt de zes vestigingen van Driekleur verzekeringen in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland over. Het betreft zes kantoren in Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Terneuzen, Zierikzee en Spijkenisse.