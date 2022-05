België pompt geld in goederenspoor haven North Sea Port

Dansen voor een échte jury en veel publiek is best spannend: ‘Sommigen zijn me daar zenuwach­tig...’

GOES - Veel snoetjes staan gespannen, zaterdag tijdens het twirl - en dansevenement ZeeBra-competitie in het Goese Omnium. Want meedoen aan een échte wedstrijd, dat is voor veel deelnemers best bijzonder.

22 mei