België kijkt met afgunst naar onze testevents en ziet Nederland daarmee een comeback maken als gidsland

Omwonenden gedogen skatebaan nog negen maanden op voorwaarde dat er zicht is op nieuwe baan op andere plek

6 april MIDDELBURG - De huidige skatebaan in Middelburg kan tijdelijk weer open tot het einde van het jaar. Als maar duidelijk is waar en wanneer er een nieuwe baan komt. Die toezegging doen omwonenden. De skaters zelf vinden de nieuwe plek minder belangrijk; zij willen vooral dat het nieuwe skatepark groter en beter wordt dan het nu is omdat de belangstelling voor hun sport is ‘geëxplodeerd’.