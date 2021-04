Belgen worden straks niet weggejaagd van een Zeeuws terras: de draaiboeken liggen klaar

video Op pad in Middelburg met Prins Pils en de Kanalenko­ning

21 april MIDDELBURG - Ooit lag er een kaatsbaan in de Korte Giststraat in Middelburg. Prinsen en prinsessen speelden op het Abdijplein. En waar nu gewinkeld wordt, beminden en ruzieden Oranjes in huis Groot Ravesteyn aan de Lange Delft. Vijf eeuwen Oranjes in de stad, gevat in een nieuwe stadwandeling. Waar lieten zij hun sporen na?