Belgen moeten uitleggen wat ze over de grens te zoeken hebben

POLL I VIDEO De sport­school is de laatste uitlaat­klep: ‘In een uurtje is alle stress eruit’

8 november Het restaurant, museum, theater, bibliotheek, de bioscoop, het bingo-avondje. Sinds afgelopen dinsdag kunnen we nergens meer naar toe. Alleen de sportschool mag tijdens de gedeeltelijke lockdown open blijven. In het laatste toevluchtsoord blazen mensen stoom af, want het zijn bange en stressvolle tijden.