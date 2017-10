Belgen azen op personeel uit Zeeland

TERNEUZEN - De Zeeuws arbeidsmarkt is krap. Vacatures staan steeds langer open. Dat wordt de komende jaren alleen maar erger. We komen de komende vijf jaar 6000 arbeidskrachten te kort. En nu hengelen ook Vlaamse bedrijven steeds vaker naar personeel uit Zeeland.

Onder de vlag van uitkeringsinstantie UWV en Eures, het Europees loket voor beroepsmobiliteit, lieten zeventig Zeeuwse werkzoekenden zich maandag in Terneuzen informeren over een baan in België. Compleet met Belgisch speciaalbier en Vlaamse frieten. Ze waren uitgenodigd omdat ze bij de UWV-intake zich bereid hadden getoond ook in het buitenland te willen werken, mochten ze in Zeeland niet aan de slag raken.

Onder meer staalproducent ArcelorMittal uit Gent gaf een inkijkje in het aantal beschikbare vacatures. Ook de autofabriek van Volvo in Gent ziet graag sollicitanten uit Zeeland op gesprek komen. ,,Dat gaat vaak over een baan als productiemedewerker. Volvo Gent neemt graag Nederlanders in dienst vanwege hun arbeidsmoraal'', zegt Toine Witters, manager werkgeversdienstverlening bij UWV als ook manager bij Eures.

Vlaamse werkgevers vinden een gemotiveerde werknemer belangrijker dan een goudomrand CV. Het zijn geen diploma-fetisjisten. Witters: ,,Als iemand minder bagage heeft of niet de juiste opleiding, dan willen bedrijven investeren in scholing. Het gaat hen vooral om de motivatie van de werknemer. Uiteindelijk levert dat het meeste op, denken ze. Wat dat betreft zijn Zeeuwen in trek: harde werkers, bereid om te leren, nuchter, verantwoordelijk en gedisciplineerd.''

Aan een baan helpen

Met de groeiende export van arbeidskrachten schiet Zeeland zich mogelijk in eigen voet. Moet UWV Zeeland daar wel aan meewerken nu Zeeuwse werkgevers steeds moeilijker geschikt personeel vinden? Witters vindt van wel. ,,In feite is de grensstreek één arbeidsmarktregio. Het gaat ons erom werkzoekenden aan een baan te helpen. Als dat over de grens is omdat werkgevers daar iets minder naar het papiertje en meer naar de mens kijken en ook nog eens goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, dan is dat zo. Dat weegt kennelijk op tegen de grotere reisafstand voor woon-werkverkeer. Bovendien geldt voor Zeeuws-Vlamingen dat het aantrekkelijker is om naar Gent te rijden dan elke dag te moeten betalen voor de Westerscheldetunnel. Als je net wat meer verdient dan het minimumloon is dat niet op te brengen. Tegen werkgevers in Zeeland zeg ik dus: vraag jezelf af waarom Zeeuwen bij Volvo in Gent gaan werken!''