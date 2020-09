Belevenistafel brengt het Zeeuws Museum bij mensen thuis

MIDDELBURG - Door met een vinger op een afbeelding te drukken stapt mevrouw Versluijs voor even de wereld van het Zeeuws erfgoed in. Ze is een van de eersten die kennis mag maken met de belevenistafel van het Zeeuws Museum waardoor ze informatie krijgt over tien topstukken. Daarvoor hoeft ze deur niet meer uit. ,,Ik heb het gevoel dat ik vandaag in het museum ben geweest, maar we waren toch thuis. Dit is erg leuk om samen te doen.”