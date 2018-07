Beleef Zeeland met deze apps tijdens je vakantie

Is ondergrond­se opslag zoet water het Ei van Columbus?

7:25 VLISSINGEN - Als het hoost en het peil in sloten te veel stijgt, wordt zoet water nu de Westerschelde ingepompt. Daarmee verkwist je zoet water dat in tijden van extreme droogte goed van pas kan komen. Zoet water is immers uitermate schaars in het verziltende Zeeland. Het zit vooral in duinen en kreekruggen.