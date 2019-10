Belasting Zeeuwse waterschap gaat meer omhoog

Verdachten van seksuele uitbuiting meisje (17) in Middelburg blijven langer vast

14:14 MIDDELBURG - De 32-jarige man uit Zierikzee en 18-jarige vrouw uit Rotterdam die woensdag zijn aangehouden in een hotel in Middelburg op verdenking van mensenhandel, blijven langer in hechtenis. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.