Belasting gemeente moet eerlijker en transparanter

Dit eten gaat niet in de kliko, maar kun je voor een leuk prijsje afhalen

10 januari VLISSINGEN - Steeds meer maaltijden in Zeeland worden ‘gered’ van de afvalcontainer. In plaats van het eten weg te gooien, zijn het afgelopen jaar 41.852 maaltijden tegen een zacht prijsje verkocht. Dat gebeurt via de app Too Good To Go. Inmiddels hebben zich 66 Zeeuwse supermarkten, speciaalzaken, horecazaken en instellingen bij het initiatief aangesloten.