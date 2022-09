Belangrijke medaille voor Bennie uit Heinkenszand die het leven van Nienke redde: ‘Ik zag gelijk dat het mis was’

Wat er precies is gebeurd, weet Nienke Fierloos (21) uit Nisse alleen van de overlevering. Zelf herinnert ze zich alleen het moment dat ze haar spullen bij elkaar raapte om naar een cliënt te gaan. Het volgende moment is zes dagen later, twee dagen nadat ze uit haar coma ontwaakte in het Erasmus MC in Rotterdam.

,,Het was 21 november 2021. Ik reed met mijn auto over de Sint Pietersdijk in Heinkenszand. Daar haalde ik een meisje op een scooter in. Toen ben ik ineens gaan slingeren. Vervolgens ben ik zes meter naar beneden gestort, de dijk af. Beneden was een sloot met water van dertig centimeter diep. Daar lag ik precies in, met mijn hoofd onder water. Ik was toen al buiten bewustzijn.”