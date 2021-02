Bekir wil met eigen stijl droom najagen

Einde van Tupperware komt als mokerslag voor Margriet; ’Er is alleen maar gehuild’

19:13 KAPELLE - ,,In een kwartier tijd is mijn leven volledig op zijn kop gezet", vertelt Tupperware-consulent en -manager Margriet de Kok. Zij kreeg vrijdagmiddag, net als al haar Nederlandse collega’s, via Zoom te horen dat het Amerikaanse bedrijf stopt in Nederland. ,,Maandagavond om twaalf uur gaat de stekker er uit, dan is het klaar. Dit voelt als een mokerslag."