Bekijk hier het overzicht van de lintjes in Zeeland

C. P. E. de Baerdemaeker, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer actief bij Jongerenkoor Aardenburg, scheidsrechter volleybalclub De Kikkers, bestuurslid Aardenburgse Voetbalvereniging.

P. Beije en R. Beije-Boogert, Oosterland. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Beije was actief bij het Rode Kruis Schouwen-Duiveland en ondernemingsraad gemeente Schouwen-Duiveland. Mevrouw Beije-Boogert was begeleider Ouderenkring Oosterland. Beiden zijn betrokken bij het hervormde kerkenwerk in Oosterland en Sam’ s kledingactie voor mensen in nood.

C.D. Belfroid-de Kraker, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger geweest bij Korfbalvereniging Animo (later Fortis) in Oost-Souburg. Bestuurslid Kinderboerderij Klepperhoeve in Middelburg. Vrijwilliger geweest bij voormalige basisschool Bomenburch in Middelburg.

J. van den Berge en J. N. van den Berge-Geelhoed, Wissenkerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden vrijwilliger bij muziekvereniging Apollo in Wissenkerke. Samen verzorgen ze iedere vrijdagavond de bar. Betrokken bij de jaarlijkse rommelmarkt van Apollo. Mevrouw is ook 24 jaar bestuurslid geweest van Apollo en de heer Van den Berge helpt met het maken van attributen voor de jaarlijkse uitvoeringen. Ook is hij 31 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer Wissenkerke. Het echtpaar is ook zeer actief in de buurt. De heer Van den Berge is in 2001 gekozen als Beste Buur.

J.P. van den Berge-van Zweden, Veere. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was jarenlang penningmeester van de Vlis-singers. Was betrokken bij de organisatie van Middelburg Vólkoren. Voorzitter van de kerkenraad. Medeorganisator van Koffie in de Korenmaat en Preekvoorziener.

Mr. D.N.A.C. Berndsen, Middelburg. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Velerlei bestuursfuncties (gehad); onder meer bij parochie H.H. Petrus en Paulus in Middelburg, Veilig Verkeer Nederland, district Zeeland, Tafeltenniscombinatie Middelburg en diverse plaatselijke afdelingen van KVP en CDA.

C. M. Bertijn, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twintig jaar lang actief bij de vrijwillige brandweer Vlissingen.

J. de Block, Graauw. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de periode van 1980 tot 2003 was hij secretaris van de EHBO-vereniging. Sinds 2000 is hij voorzitter van Voetbalvereniging Graauw. Daarnaast is hij sinds 2003 bestuurslid van Stichting Graauwrock.

L.C. Boone-De Mol, Veere. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger voor de PKN in Veere, eerder in Middelburg. Sinds 2000 is zij koster van de Kleine Kerk in Veere, secretaris van de Provinciale Raad van Kerken van Zeeland en activiteitenbegeleider in zorgcentrum Nieuw Sandenburgh. Zij bedenkt de activiteiten.

M.J.J.M. Boonman, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Verricht veel vrijwilligerswerk in wijk De Griffioen in Middelburg. Onder meer medeoprichter en bestuurslid van Stichting Cleene Hooge, medeoprichter van Stichting Speelhof Hoogerzael en medeoprichter van Stichting Middelburg Beweegt.

N. Bouterse-de Vos, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze heeft zich ingezet voor de Ruilwinkel in Goes en is vrijwilliger bij De Zuidwester in Goes.

A. A. Bouwense, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn inzet sinds 1967 bij voetbalvereniging SSV en sinds 1978 voor het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi in Goes.

M.R. de Braal-Prins, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was onder meer secretaris van de vrouwenvereniging Dorcas van de Gereformeerde Gemeente Vlissingen, vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en is sinds 1999 vrijwilliger bij en bestuurslid (2002-2008) van de vrouwenvereniging Tryfosa van de Gereformeerde Gemeente in Kapelle-Biezelinge.

H.C. Christiaanse, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse vrijwilligersactiviteiten en bestuursfuncties bij Stichting Griffioen De Wijk in Middelburg. Ook betrokken bij wijkblad De Griffel.

H. Christiaanse, Yerseke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlange inzet bij voetbalvereniging Yerseke. Lid van de onderhoudsploeg, verder jeugdspeler, trainer en leider van diverse elftallen geweest, en nog altijd vaste supporter.

J. A. M. Collet, Kloosterzande. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zet zich al jaren in voor de parochie van de Heilige Maria Sterre der Zee. Lid van het kerkbestuur en coördinator onderhoud van de begraafplaats. Voorzitter Clustercliëntenraad en bestuurslid Centrale Cliëntenraad Tragel Zorg. Sinds 2004 geeft hij individuele ondersteuning aan een mevrouw die een hersenbloeding heeft gehad.

W. Dingemanse-Bouwense, Wissenkerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zet zich vanaf 1996 in voor de Koninklijke WandelBond Nederland en betrokken bij verschillende wandeltochten, waaronder de Avondvierdaagsen, de Winterserie wandeltochten en de ALS wandeltochten. Lees- en overblijfmoeder voor basisschool De Vliete. Kwart eeuw krantenbezorgster PZC.

Drs J. de Doelder-de Ruiter, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Oud-huisarts bij huisartsenpraktijk De Dolfijn, vrijwilliger bij Asielzoekerscentrum Middelburg en bestuurslid (geweest) van Christelijke Gymnastiekvereniging Veldo te Middelburg. Sinds 1985 ook pleegmoeder van diverse kinderen.

R. P. D. M. van Domburg, Absdale. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was veertien jaar lid van de gemeenteraad van Hulst voor Progressief Hulst. Hij nam eind maart afscheid.

J. Dorst, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten voor: CZAV, SGP, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Bijbelstichting en Christelijk gemengd Eilandenkoor.

A.D.P. Durinck, Sas van Gent. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Secretaris en vrijwilliger in diverse functies bij de Honden Sport Vereniging De Westerschelde te Sas van Gent.

M.C. van Ettinger, Kruiningen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Heeft in ruim 30 jaar pleegmoederschap sinds 1986 meer dan 15 kinderen opgevangen en opgevoed, meestal tot ze de volwassen leeftijd bereikten.

Drs P.B.J. Feijtel, ’s-Heer Arendskerke. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter van de kerkenraad en van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Borssele, 's-Heer Arendskerke en Lewedorp. Lid van het hoofdbestuur MKB Nederland en lid van de Raad van Commissarissen voor Cono Kaasmakers in Westbeemster.

I. de Feijter, Goes en J.P. de Feijter-Bliek. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Feijter zette zich jarenlang in voor SMWO, Protestantse Gemeente Goes, ’t Gilde de Bevelanden, Senior Games 2009, wijkvereniging Noordhoek, zorgcentrum Ter Weel en de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse. Mevrouw De Feijter was jarenlange actief voor SMWO, Protestantse Gemeente Goes, EHBO afdeling Goes, Senior Games 2009, wijkvereniging Noordhoek, zorgcentrum Ter Weel en de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse.

J. Flikweert en C. Flikweert-van der Wekken uit Bruinisse. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Flikweert zat in Ondernemingsraad gemeente Schouwen-Duiveland en deed werk voor Christelijk Gereformeerde kerk Zierikzee. Mevrouw Flikweert zet zich in voor de Vrouwenvereniging Tabitha en begeleiding naaicursus voor Vluchtelingenvrouwen in Zierikzee. Beiden zijn betrokken bij Stichting hulpverlening door christenen in Roemenië en begeleiding vluchtelingen in Bruinisse.

F. Fonteijne, Burgh-Haamstede. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten voor: Gemeenteraad Schouwen-Duiveland. Jarenlang lid van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

J.C. Fossen, Wolphaartsdijk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilligerswerk voor Muziekgroep de Den Berg-muzikanten in Goes, dorpsblad De Schalm in Wolphaartsdijk en de Protestantse Gemeente in Wolphaartsdijk.

R. van Gaelen, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse functies Aardenburgse Carnavals Stichting, actief bij Aardenburgsche Fanfaren, vrijwillig brandweer tot 2009 en secretaris club van bevelvoerders Zeeuws-Vlaanderen.

W. Geertse, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse bestuursfuncties (gehad), onder meer bij Kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg, Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en Korfbalvereniging Fortis in Oost-Souburg.

G. M. Gelderland, Kloosterzande. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Belangeloos actief bij de FNV Voedings- en Landarbeidersbond. Jarenlang vrijwilliger bij de voetbalclub en sinds 1997 secretaris van de KBO – afdeling Boschkapelle. Ook is hij vrijwilliger bij de parochiekern Boschkapelle.

S.M. Hartman, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlange inzet voor showkorps Jonge Kracht uit Kapelle en leider bij scouting Frans Naereboutgroep in Goes.

B. Hoogesteger, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voetbalscheidsrechter, lid Tennisclub SJEF, medeoprichter van de Aardenburgse Tafeltennis Vereniging (ATV) en Aardenburgse Bridge Groep.

A. M. Hoogesteger, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang voetbalscheidsrechter in Zeeland en actief binnen de tennisclub SJEF. Medeoprichter van het CDA in zijn woonplaats. Stond aan de wieg van de tafeltennisvereniging en van de Aardenburgse Bridge Groep, waarvan hij tot medio 2000 voorzitter was. Medeorganisator van het ‘Slakken-bridge-toernooi’.

J. C. Jansen-Walraven, Kruiningen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al 28 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Ter Weel. Ook voor de Bridgeclub Reimerswaal heeft mevrouw Jansen veel betekend. Ze helpt al ruim 20 jaar met bardiensten, en bij spelavonden. Uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

L. Jille, Lewedorp. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1974 ouderling van de Protestantse kerk in zijn dorp. Was tot 2001 actief in het basisonderwijs in Lewedorp. Jarenlang actief lid van het CDA en secretaris van de Protestants Christelijke Ouderbond (PCOB) van Borsele. Secretaris van de Stichting Begraafplaats Nieuwdorp.

C. de Jong-Neetens, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Veertig jaar lang pleegouder, vrijwilliger bij wijkvereniging Dauwendaele, vrijwilliger en bestuurslid van de Telefonische Hulpdienst en actief in het kerkelijk leven. Vrijwilliger bij Stichting Droom en secretaris van de Vlissingse Fles en Bridgeclub Scheldemond.

H. Joziasse, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse vrijwilligers- en bestuursfuncties, onder meer bij wijkvereniging ’t Zand, Stromenwijk Middelburg, Dartclub ’t Zand en het amateurvoetbal in de zaal van de KNVB. Ook actief als verkeersregelaar bij onder meer de Kustmarathon en Bevrijdingsfestival Vlissingen.

A.J.H.M. Kersbergen, Kruiningen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uiteenlopende activiteiten in Kruiningen. Werkte onder meer mee aan de organisatie van de kindervakantieweek; daarnaast al 20 jaar bestuursfuncties bij buurtvereniging De Harmonie en bij zwemvereniging Zeelandia.

P. Koole en M. Koole-Louwerse, Serooskerke. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Koole heeft zich jarenlang ingezet voor de Hervormde gemeente Serooskerke van 1973-1988. Verder was hij bestuurslid en redactielid van de dorpsraad. Onlangs stopte hij als voorzitter en secretaris van de ouderensoos. Mevrouw Koole bekleedde diverse bestuursfuncties binnen de Passage. Zo was zij president, 2e President en Propagandist (ledenwerver). Ze zette zich onder meer in voor de vrouwenbond door het organiseren van kerst- en paasmaaltijden en de jaarlijkse dagtocht. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten van de Passage en het uitnodigen van een spreker. Mevrouw Koole draagt wekelijks zorg voor de bloemen voor de kerk.

C. Kosten, Breskens. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief in het volleybal, onder meer trainer/coach. Medeoprichter computerclub voor Breskense senioren, vrijwilliger vuurtoren en visserijmuseum.

A. C. Koster en H. A. Koster-Wuestenenk, Goes. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1950 actief voor diverse sportverenigingen in Goes (Tjoba, OKK, KNCGV). Was ook penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Goes, bestuurslid en vrijwilliger bij het Zeeuws mannenkoor, bestuurslid van de Zeeuwse Rijwiel en Toer Vierdaagse, vrijwilliger bij Ter Valcke en mantelzorger van een MS-patiënt. Zij was jarenlang bestuurslid van de Stichting Philadelphia dagverblijven en tehuizen in Goes, bestuurslid van de Zeeuwse Rijwiel en Toer Vierdaagse en tot heden vrijwilliger bij Ter Valcke.

A.W. de Kraker, Hoek. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer medeoprichter van de Zeeuws-Vlaamse Biljartbond, vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Hoek en voorzitter van Biljartclub De Lovenhoek.

F. Kruijff, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten voor: Stichting Brogum.

J. J. Lambert, Vogelwaarde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim zestig jaar lang vrijwilliger bij Voetbalvereniging Vogelwaarde. Medeoprichter van Carnavalsvereniging De Bosse Piel. Jarenlang vrijwilliger, penningmeester en bestuurslid bij de KBO - afdeling Boschkapelle.

Dr C. C. M. Lelkens, Kortgene. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Was beroepsofficier en verdiepte zich vanaf 1987 in het invriezen van bloed in verband met de bloedvoorziening bij militaire operaties. Gaf mede vorm aan de nieuw op te bouwen Militaire Bloedbank van het ministerie van Defensie. Na onderzoek kwam hij met een nieuw ontwikkeld systeem van ingevroren bloed, waardoor de houdbaarheid van het bloed werd verlengd. Redde daarmee vele levens.

F. Lensen, Axel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bevelvoerder en vrijwilliger geweest bij de brandweer Veiligheidsregio Zeeland, post Axel.

W.C. van Limmen. Philippine, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer bestuurslid van de R.K. parochie Sint Elizabeth, voorzitter van Activiteitencommissie Aan-Z Philippine en vrijwilliger bij zorginstelling ZorgSaam.

P. L. Lisseveld, Poortvliet. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Is kantinebeheerder en scheidsrechter bij voetbalclub SPS. Vervult diverse functies bij de hervormde gemeente van Oud-Vossemeer, onder meer als koster. Is sinds 2014 chauffeur bij de Roparun.

M. Lorier-Boon, Oostburg. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Actief in vrijwilligerswerk. Presidente van de Gereformeerde Vrouwenvereniging, voorzitter van de christelijke schoolvereniging Emanuel, lid Verenigingsraad NCRV, lid Comité 4 Mei Oostburg.

L.C. Louisse, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij de Gereformeerde gemeente Middelburg-Zuid en Kapelle-Biezelinge. Jarenlang penningmeester, secretaris en voorzitter van en vrijwilliger bij de Nederlandse Patiëntenvereniging en bestuurslid van de tennisvereniging Dauwendaele Middelburg en tennisvereniging Kapelle. Verder onder meer actief bij de Voedselbank Middelburg en vrijwilliger bij het verzorgingshuis Cederhof.

J. P. Mangold, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was actief als vrijwilliger voor het Rode Kruis en is nog secretaris en koorlid van het Sint Caeciliakoor, lid Caritasbestuur, bestuurslid Fonds voor Sociale voorzieningen van De Schelde.

B. van der Meer, Brouwershaven. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten voor: ASV Brouwershaven, TVB Brouwershaven en basisschool De Schoener.

R. Menheere , Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1999 begeleider in het AZC in Goes, meer dan 20 jaar was hij actief voor de personeelsvereniging De Zeemeeuwen (PTT) en meer dan 20 jaar is hij bestuurslid bij wijkvereniging Buurtwerk Goes-Zuid.

W.F.M.G. de Meurichy, Middelburg. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Oud-directeur Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Ook bestuursfuncties (gehad) bij onder meer Patiënten Belang Zeeland en vrijwilliger bij de verkeerswerkgroep van de Stichting Bomenbuurt Griffioen te Middelburg.

W.P.L. Minnaard, Arnemuiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Werkzaam als centralist bij Witte Kruis Ambulancezorg Zeeland en sinds 1997 vrijwilliger bij de Brandweer, Veiligheidsregio Zeeland in de functie van bevelvoerder.

J.M. Moerdijk, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1991 werkzaam als bode bij de gemeente Kapelle, is voorzitter van de Zeeuwse Bodekring, sinds 2000 (tot heden) penningmeester van de personeelsvereniging Interscaldis van de gemeente Kapelle en sinds 2005 bestuurslid van het Comité Woord en Daad in Kapelle.

M.J. Paauwe, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1997 vrijwilliger bij en chauffeur/bezorger van maaltijden van tafeltje-dekje van het verzorgingstehuis Cederhof in Kapelle. Daarnaast helpt hij sinds 2000 bij het inzamelen van oud papier en oud ijzer voor de zending van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge.

A.M. Peijen-Rammeloo, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilligersactiviteiten voor: dansgroep Vodago Goes, hulp aan gehandicapte kinderen bij paardrijden in Hippisch Centrum Wolphaartsdijk, vrijwilliger bij Indoor Zeeland/Jumpin’ De Weel, vrijwilliger bij Comité Fruitwandeltocht Goes, Stichting Wandelend Hoek en Seniorenwandelingen Goes. Leespromotor/coördinator bij basisschool De Tweemaster in Goes en oprichter van het Taalcafé.

P. G. Pellegrino Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1990 actief voor wijkvereniging Goes-Oost en later voor de wijkvereniging Binnenstad. Was VVD-raadslid lid. Voorzitter van de centrale Cliëntenraad van Zorggroep Ter Weel en bestuurslid van enkele lokale Cliëntenraden van Zorggroep Ter Weel, was vrijwilliger bij ziekenhuisomroep Nomen Nescio bij het ADRZ in Goes.

L. Phernambucq, Kwadendamme. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was 27 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Zorgstroom. Kwart eeuw secretaris van paardensportvereniging de Weelruiters in Nisse en regiovoorzitter van de Koninklijke Hippische Sportbond. Voorzitter van de dorpsraad in Kwadendamme.

J.P.W. van de Plasse, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1975 als vrijwilliger actief voor de Protestantse Gemeente Goes en jarenlang vrijwilliger bij Stichting Kerk in Actie en bij Zorgcentrum Randhof in Goes.

J. Pleijte, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Medeoprichter en voorzitter Cultureel Aardenburg, bestuurslid Sint Janshuis en Dischgoederen, lid van de Orde van den Prince.

A.K. de Pooter en M. M. A. de Pooter-Plasschaert, Biervliet. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Pooter is samensteller en presentator van radioprogramma Hollandse Groeve bij ziekenomroep Radio de Honte; bestuurslid van de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Biervliet. Mevrouw De Pooter vervult diverse vrijwilligersfuncties bij Openbare Basisschool ’t Geuzennest en peuterleidster bij de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

M. H. Punt, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse bestuursfuncties bij de Stichting Moerman Promotie Vlissingen. Secretaris vereniging van Eigenaren.

B. Quist, Heinkenszand. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Medeoprichter, bestuurslid en secretaris van de Stichting Molen de Vijf Gebroeders in Heinkenszand. Geeft voorlichting aan basisscholen en toeristen en maalt granen. Jarenlang diaken in de gereformeerde kerk in Heinkenszand. Medeoprichter en voorzitter van de Zeeuwse Federatie Sloeproeien.

D.Riezebos en J. Riezebos-Braal, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten de heer Riezebos: Stichting vluchtelingenwerk Zierikzee en Museumhaven Zierikzee. Activiteiten mevrouw Riezebos-Braal: Vrijwilliger bij bibliotheek van Zorgcentrum Borrendamme en bibliotheek Pontes Pieter Zeeman en baliemedewerker bij Stadhuismuseum Zierikzee. Beiden zijn betrokken bij de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee.

P. Scheepers, Ellewoutsdijk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Overblijfouder op de lagere school, penningmeester voor de speeltuinvereniging. Organisator van diverse evenementen, zoals kerstmarkten, Sinterklaas en Halloweenavonden. Betrokken bij de stichting ’t Kerkje van Ellesdiek en oprichter ouderensoos.

A. Schenk, Ovezande. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voormalig wethouder van de gemeente Borsele. Daarvoor tien jaar lang gemeenteraadslid voor het CDA. Betrokken bij de parochie van de kerk in Ovezande. In 2009 ontving hij de onderscheiding Ridder in de Orde van de heilige Paus Silvester.

T. Siaila-Toornstra, Middelburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij wijkgemeente De Morgenster. Organiseerde daarnaast maandelijks open huis voor alleenstaande ouderen (De Herberg) in het kerkgebouw; ook vrijwilliger bij verzorgingshuis Hof ’t Seijs.

H. Simonse, Aagtekerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was jarenlang bestuurslid van de leesbibliotheek van de Gereformeerde Gemeente Aagtekerke geweest. Was penningmeester van het streekcomité Noord-Walcheren van de Bijbelstichting. Daarnaast was hij lid van het afdelingsbestuur van de afdeling Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen en de commissie praktische thuishulp van de vereniging helpende handen.

H. Slotema-de Boer, Wissenkerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1957 begonnen als vrijwilliger bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Onder meer 10 jaar secretaris en voorzitter bij het Kerkkoor van Wissenkerke/Geersdijk en medeoprichter van zangkoor ‘Memories’. Secretaris voor het Rode Kruis Noord-Beveland.

P.A.A. Snoodijk, Axel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bijna 20 jaar raadslid geweest: voor lijst Sno in de voormalige gemeente Axel, na de herindeling voor GB Kanaalzone en daarna voor TOP/Gemeentebelangen.

T. A. E. Steel, Hulst. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was onder meer penningmeester van de harmonie, voorzitter van de Stichting Cantorij der Basiliek. Sinds 1980 jurylid van de carnavalsoptocht in Clinge en gids bij de VVV Hulst. Coördinator van de collecte voor de Hartstichting en vrijwilliger bij de Stichting Hulst voor Elkaar.

J.G.H.M van Tatenhove-Bloemers, Gapinge. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zet zich in voor Sportvereniging Serooskerke en voor gymvereniging Veere Vrouwenpolder als trainer en voorzitter. Heeft zich voor beide verenigingen ingezet voor de uitvoeringen van de turngroepen, regionale wedstrijden, openingsfeesten, slotfeesten, begeleider, zomerkamp en springdagen. Actief als ladyspeaker tijdens de dansdagen van de KNGU.

J. van Tilburg, Arnemuiden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Coördinator waterongevallenbestrijding bij de Veiligheidsregio Zeeland, sinds 1997 vrijwilliger bij de Brandweer, Veiligheidsregio Zeeland, in de functie van bevelvoerder.

J.D. van Toorn en P. van Toorn-Kempe, Axel. Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Toorn: onder meer diverse functies bij de Protestantse Gemeente Axel, dirigent van het Koor Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu en vrijwilliger bij verzorgingstehuis De Vurssche. Mevrouw Van Toorn-Kempe had diverse functies bij de Protestantse Gemeente Axel en was penningmeester van Vrouwen van Nu.

B.G.A.M. Vael, Westdorpe. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse bestuursfuncties bij parochiebestuur Westdorpe, secretaris van Stichting Katholiek Onderwijs Westdorpe ‘De Kreeke’ en diverse functies bij Voetbalvereniging RIA Westdorpe.

G.J. van ’t Veen, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij startte in 1992 met de organisatie van de modelbouwshow en modelruilbeurs in Goes en de modelbouwshow in Heinkenszand. Beide shows trekken vele duizenden bezoekers.

H. J. Veldhoen, Hulst. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang bestuurslid, secretaris en voorzitter van de Stichting Katholieke Bibliotheken Oost-Zeeuws-Vlaanderen Oost. Sinds 1997 voorzitter, lid van de technische commissie, arbiter en bridgedocent bij de Bridgeclub Hulst. Ook vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Blaauwe Hoeve te Hulst.

D. de Visser-van den Bosse, ’s-Gravenpolder. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was jarenlang voor de speeltuinvereniging. Coördineert voedselacties voor Dorcas in het dorp. Collectante voor diverse goede doelen, zoals de Hartstichting, de Brandwondenstichting, ZOA en Woord en Daad. Natuurouder op de basisschool in ’s-Gravenpolder.

W. de Waal, Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Activiteiten voor Rode Kruis, Watersnoodmuseum, begeleiding mevrouw met geestelijke beperking, Visserijmuseum, Roemenië werkgroep, kerkenwerk en Bruinisser Visserskoor.

E.J. Walhout-Verburg, Kloetinge. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang actief bij de Protestantse Gemeente Kloetinge, vrijwilliger bij Zorggroep Ter Weel, jarenlang lid van het schoolbestuur basisschool en begeleider van schoolkinderen bij hun rondgang door de Geerteskerk. Bijna 25 jaar lid van de Provinciale Interkerkelijke Commissie voor geestelijke verzorging in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

I.L. A. M. Wauters-Lauret, Vogelwaarde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1960 vrijwilliger en penningmeester bij de Katholieke Vrouwenorganisatie. Dertig jaar barvrijwilliger en kantinebeheerder bij de voetbalclub. Sinds 1987 bestuurslid van Stichting Dorpscentrum Vogelwaarde en al jaren bestuurslid en penningsmeester van de KBO - afdeling Boschkapelle.

J. Weststrate, Waarde, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was bijna 40 jaar vrijwilliger bij gymnastiekvereniging Inter Scaldis in Waarde. Ook penningmeester geweest van de vereniging. Verder vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Kerk in Waarde.

L. Wiskerke, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1979 diaken en vrijwilliger bij de Sionkerk in Goes en sinds 2015 is hij vrijwilliger bij de Westerkerk in Goes.

J.J.W. Wisse, Philippine. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer bestuurslid van de Stichting Mosselfeesten Philippine, secretaris van de Activiteitencommissie ‘Aan-Z Philippine’ en bestuurslid van de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Philippine.

C.M. Wisse, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Was jarenlang lid van de zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge. Tevens was hij jarenlang bestuurslid en tweede secretaris van de Juliana van Stolbergschool in Rotterdam en sinds 1994 is hij diaken van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge.

R. de Wit, Yerseke, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tientallen jaren actief als lid van de vrijwillige brandweer in de Veiligheidsregio Zeeland, eerst als jeugdbrandweerlid in Vlissingen, later brandweervrijwilliger in Yerseke.

J. Woets, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer dan 45 jaar vrijwilliger bij Natuurmonumenten De Bevelanden, bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 13 jaar vrijwilliger bij MEC De Bevelanden, vrijwilliger bij de ontwikkeling van natuureiland Tiengemeten in Zuid-Holland en schrijver van vele artikelen over fauna en flora.

P.J. van Zunderen, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ingezet als coördinator van Maaltijd Thuis (voorheen Tafeltje Dekje) in Goes. Hij stuurt 30 vrijwilligers aan voor de bezorging van de maaltijden, plant de routes en onderhoudt de contacten met de cliënten. Bijna 12 jaar was hij ook penningmeester van de Katholieke Bond voor Ouderen in Goes.