Bekijk en beleef Zeeuwse kust in 360 graden vanuit je huiskamer

Niek Peters wil achterha­len wie de Duitse soldaat in de mi­ni-onderzeeër Biber was

16:05 VLISSINGEN - Wie zat er in de kleine Duitse onderzeeboot die opgevist is uit de Westerschelde? Dat wil Niek Peters uit Vlissingen met alle geweld weten. Hij wil de resten van de onbekende Duitse militair laten opgraven. Studente geschiedenis Sophie Vleugels van de University College Roosevelt in Middelburg helpt hem daarbij.