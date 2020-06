Bekendste bruinvis van de Oosterschelde leeft niet meer

KAMPERLAND - De bekendste bruinvis van de Oosterschelde, Willemien, leeft niet meer. Het dier zwom al zeker sinds 2011 rond in de Oosterschelde, maar werd vorige week dood gevonden langs de Zeedijk bij de Sophiahaven, vlakbij de Roompot Marina in de Oosterschelde. Ze werd geïdentificeerd aan de hand van de foto-identificatiedatabase die Stichting Rugvin in de afgelopen jaren heeft aangelegd.

Het is de derde keer dat het gelukt is een dode bruinvis op deze manier te identificeren. De foto‘s die tijdens het bergen zijn gemaakt worden vergeleken met de database van Stichting Rugvin. Bij Willemien (bruinvis L008R003) was er al snel een match, want ze is een bekende verschijning in de Oosterschelde. Dat komt door de littekens tussen haar rug en staart, die ze deels overhield aan een aanval door een grijze zeehond.

Willemien werd in 2011 werd voor het eerst gefotografeerd in de buurt van Burghsluis en is sindsdien nog zeker 33 keer op de foto vastgelegd. Daarmee is ze niet alleen één van de weinige bruinvissen die al zo’n lange periode in de Oosterschelde rondzwemt, maar ook die het meest gezien en gefotografeerd is door vrijwilligers van de stichting en andere mensen.

Willem wordt Willemien

Willemien ging lange tijd door het leven als Willem, vernoemd naar de schipper die voor het onderzoek vanuit Burghsluis regelmatig vrijwilligers van Stichting Rugvin mee liet varen op zijn boot. Maar toen de bruinvis gezien werd met een kalfje, en dus een vrouwtje bleek te zijn, werd ze omgedoopt tot Willemien.