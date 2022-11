Bekende Zeeuwse tjalk Vrijbuiter gaat elektrisch

Hoe zestien Bevelandse jongens nooit terugkwa­men uit Indië: ‘Zeg er thuis niks over, het zou moeder niet goed zijn’

Het is er ‘mieters warm’, de wegen zijn er ‘nog slechter dan in 's-Gravenpolder’ en ‘de handgranaten vliegen er ons om de oren'. De getuigenissen van Bevelandse soldaten in Indië geven een compleet beeld van hoe het was om te vechten tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië.

8 november