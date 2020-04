Bekende Nederlanders kiezen hún foto van de oorlog

video Jan Lonink over eerbetoon aan zorgsector: ‘Mooi, maar niet meer op zo’n manier’

16:25 TERNEUZEN - Het was een mooi eerbetoon aan de werkers in zorgsector, donderdagavond bij het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen. Maar er kwamen wel héél veel mensen op af. Meer dan honderd, wat in deze coronacisistijd als een verboden samenscholing te boek staat. Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, was erbij.