Bekende namen op Zeeuwse Jazzdagen in Terneuzen en Middelburg

Engelse popgroep 10cc treedt volgend jaar op in Vlissingen

11:42 VLISSINGEN - De Engelse popgroep 10cc treedt zondag 19 april 2020 op in CineCity in Vlissingen. In totaal geeft de band, bekend van hits als ‘I'm not in love’ en ‘Dreadlock Holiday’, negen optredens in Nederland.