Bejaarden in Bruinisse, Krabbendijke en Kloetinge bestolen door nep-verwarmingsmonteur

Video Samantha stottert, maar maakt ook haar dromen waar

21 oktober MIDDELBURG - Een stotter meer of minder? Samantha de Witte-Malak (30) zit er niet mee. Sterker nog, de Vlissingse lacht keihard mee als er een goede grap over wordt gemaakt. Ze vindt het goed dat er op Wereldstotterdag (22 oktober) aandacht is voor het onderwerp, maar wil vooral geen zielig verhaal afsteken. ,,Ik ben trots op wat ik allemaal bereikt heb. Stotteren is daarin nooit een belemmering geweest.”