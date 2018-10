Bejaarde oplichter uit Goes moet van justitie maar weer eens de cel in

De bejaarde Goesenaar, die inmiddels een rijke historie aan frauduleuze handelingen en oplichtingen heeft opgebouwd, hoorde het gelaten aan. ,,U ziet mij hier nooit meer terug’', beloofde hij de rechters. Maar dat had K. met een carrière van meer dan dertig jaar aan oplichtingen al vaker gezegd.

Deze keer moest de Zeeuwse heer Olivier zich verantwoorden voor de oplichting van een echtpaar dat hun huis te koop had staan. Dat was tussen 9 mei en 2 juli van dit jaar. Een vrijstaande villa aan de Glenn Millerlaan in Goes. Volgens K. was hij wel gedwongen om een huis te kopen, want huren was hem met zijn staat van dienst vrijwel onmogelijk geworden. Het huis zou 355.000 euro kosten, alleen was er één probleempje: het geld moest uit het buitenland komen.

Vijf miljoen dollar

Om een en ander te ‘bewijzen’, liet hij de verkopers een document zien waarop stond dat hij wel vijf miljoen Amerikaanse dollars op zijn rekening had staan. Er werden handen geschud en het koopcontract werd ondertekend. De betaling bleef uit, maar K. wist het verkopende echtpaar te overtuigen dat het geld echt wel kwam. Toen het weer langer duurder, zou de bank waarop het geld was gestort, met een storing kampen.

Voor het echtpaar was dat voldoende om in goed vertrouwen alvast maar een nieuw huis te kopen. Maar het geld kwam er niet en toen de buren van de slachtoffers vertelden dat er een oplichtersechtpaar in Goes bezig was en toen die nog eens bij de makelaar bekend bleek, viel het kwartje: ze waren opgelicht. De koop van hun nieuwe woning moest worden geannuleerd en ze gingen met een annuleringsboete van circa 30.000 euro het schip in.

Vervalste documenten

Dat er in het buitenland nog ettelijke miljoenen op K. zouden liggen wachten, liet Suijkerbuijk maar voor wat het was. ,,Het is bij u iedere keer weer hetzelfde verhaal. Geld uit Nigeria, Oezbekistan en nu uit Amerika. U loopt vijftien jaar met hetzelfde verhaal rond. Het is ook steeds hetzelfde: u heeft geen geld, u krijgt geen geld en u weet dat het er ook nooit komt. U schermt met vervalste documenten en probeert zo het vertrouwen van uw slachtoffers te winnen.’’ De echtgenote van K., die zegt van niets te weten, maar volgens Suijkerbuijk na drie dagen cel ‘aardig is bijgepraat’, moet zich later voor de rechtbank verantwoorden.

Het tv-programma Tros Opgelicht besteedt eind november uitgebreid aandacht aan de ‘carrière’ van K.