Bejaarde krijgt fors meer straf voor brand in chalet Noordwelle

Parkinson­pa­tiën­ten gaan boksen in Goes

11:49 GOES - Parkinson en boksen, het is niet meteen een logische combinatie. Toch hebben al vijftien Parkinsonpatiënten zich aangemeld voor een boksclinic op zaterdag 15 september in Goes. Fysiotherapie Ter Weel en Boxing Goes organiseren de training die voor het eerst in Zeeland wordt gehouden.