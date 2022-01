Behoud van 24-uurszorg aan duikslachtoffers in Goes ligt in het verschiet: CZ biedt helpende hand

In het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in Goes, dat als zelfstandige kliniek is gevestigd in ziekenhuis Adrz, kunnen duikers die de decompressieziekte (caissonziekte) hebben opgelopen 24 uur per dag terecht voor een snelle en vaak levensreddende behandeling. Maar ook mensen met wonden of pijnklachten kunnen baat hebben bij behandeling in de hyperbare kamer, waar ze via een mondkapje onder druk honderd procent zuurstof krijgen toegediend. Koolmonoxide-slachtoffers kunnen er ook snel worden geholpen.