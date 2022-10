Behandeling in Goese zuurstoftank gaf Ina haar leven terug na post-Covid: ‘Maar het is geen tovertank!’

Veertig keer heeft ze erin gezeten, in de hyperbare kamer (de zuurstoftank) van het Hyperbaar Centrum in ziekenhuis Adrz in Goes. Elke keer een uur en drie kwartier. Maar vol overtuiging stapte Ina Mensink (55) uit Brouwershaven steeds in de auto om de rit naar Goes te maken. In het begin was dat een hele opgave. ,,Na tien minuten rijden, moest ik de auto aan de kant zetten om een half uur te rusten’’, blikt ze terug. ,,Zó moe was ik. Maar je wil wel, als je al anderhalf jaar een brein hebt dat niet meewerkt, waardoor je lichamelijk een wrak bent.’’