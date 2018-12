Behandelaar van pedofiel Westkapelle: ‘langere tbs-behandeling is nu het beste’

MIDDELBURG - Goede voornemens hebben is één ding, maar die waar kunnen maken is een heel ander verhaal. Van de 66-jarige Joost W. is het volgens de officier van justitie niet zeker of hij zich aan alle afspraken kan houden, daarom is het maar beter dat de tbs-behandeling die de Westkapellaar nu krijgt met twee jaar wordt verlengd.

De eis van de officier kwam sterk overeen met het advies van psycholoog Maaike van den Breemer, die vandaag naar de rechtbank in Middelburg was gekomen, om toelichting te geven. Ze maakt W, die veroordeeld is voor het misbruik van acht jonge jongens uit Westkapelle, vaak mee in de woongroep die ze onder haar hoede heeft. Ja, W. werkt overal aan mee, zei ze. En hij zegt zijn seksuele gevoelens onder controle te hebben. ,,Maar voor beide punten hebben we het dan wel over zelfrapportage. Dat valt niet zo makkelijk te controleren als het gebruik van alcohol‘’, zei Van den Breemer. ,,Om erachter te komen of W. kan nakomen wat hij belooft, moeten we kunnen toetsen en daar is tijd voor nodig.‘’

Van den Breemer behandelt W. in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, waar hij is ondergebracht na een tussentijds vertrek bij de Oostvaarderskliniek in Almere. W. was daar het vertrouwen in zijn behandelaars kwijtgeraakt en andersom. In Utrecht voelt volgens W. alles beter.

Van den Breemer zei dat W. geen persoonlijksheidsstoornis heeft, maar wel autistisch is en lijdt aan parafilie (een term die in de pyschiatrie gebruikt wordt voor seksuele afwijkingen). Het is volgens de behandelaar nu nog te vroeg om de tbs-behandeling te stoppen. ,,Iemand kan wel zeggen dat-ie niet meer in de fout zal gaan, maar onze ervaring is vaak anders. Ik zeg niet dat meneer W. dat nu ook zal doen, maar we moeten er wel zeker van zijn.’‘

W. was begripvol. Hij is gestopt met slikken van libidoremmende medicijnen, omdat hij geen gevoelens meer zegt te hebben voor minderjarige jongens. De Zeeuw wil niets liever dan zijn vrijheid terug. ,,Ik ben nu zeven jaar van huis en ben in die tijd twee keer op familieverlof geweest. Eén keer naar mijn vrouw die in het ziekenhuis lag en één keer naar mijn broer die niet zelf meer kan komen. Mijn hele netwerk raak ik kwijt.‘’

Advocaat Wouters vroeg om een extra onderzoek omdat hij wil dat de tbs-behandeling beëindigd wordt.