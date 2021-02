‘Begrafenisfraudeurs’ vervalsten handtekeningen van nabestaanden, ‘maar zonder slechte intenties’

Steekinci­dent in Geerepassa­ge Middelburg, daders op de vlucht

11 februari MIDDELBURG - Bij een steekincident in de Geerepassage in Middelburg is donderdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.