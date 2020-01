Beetje respect voor de grote grazers, graag

Lucas Hartong sollici­teer­de twee keer als burgemees­ter: ‘Het is een oesterge­beu­ren in Kapelle’

18:26 KAPELLE - Lucas Hartong solliciteerde een aantal keren in Zeeland naar de post van burgemeester, waarvan twee keer in Kapelle. Volgens de inwoner van Sommelsdijk gaat zoiets er in Zeeland heel anders aan toe dan daarbuiten. ,,In Zeeland word je nooit uitgenodigd voor een gesprek, daarbuiten altijd.”