Beetje gek: PFAS-alarm geldt nog steeds niet voor de Hedwigepolder

Het duurde even, maar eerlijk is eerlijk, nadat enkele maanden geleden rumoer ontstond over de lozingen van chemiebedrijf 3M bij Antwerpen, heeft de provincie de PFAS-vervuiling in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen ‘hoog op de agenda’ gezet. Die woorden komen uit een brief waarin de Zeeuwse Statenleden worden bijgepraat over alle acties die recent zijn ondernomen. Dat is een hele waslijst.