Bedrijven in havens North Sea Port kunnen zorgpersoneel aan mondmaskers helpen

Maskers op voorraad

Door maskers en andere bescherming over te dragen, helpen ze om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Die beschermingsmiddelen zijn momenteel van levensbelang, onderstreept North Sea Port.

Inzamelpunten

Zowel in het Zeeuwse als in het Vlaamse deel van het havengebied van North Sea Port is er één inzamelpunt. In Zeeland: Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (GHOR), tel. 0031-118 421 292 (24/7 bereikbaar), brandweerkazerne in Nieuwdorp, Hertenweg 65, 4455 TK, Nieuwdorp.