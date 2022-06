Bedrijven gewipt uit het waterschap: ‘Ik vind het echt heel erg’

Bru’s Running Team klaar voor Roparun: ‘Daar bovenin Groningen is het écht machtig mooi’

Al jaren is teamcaptain Hans Bos betrokken bij Bru’s Running Team. Maar nog nooit was het zo improviseren als dit jaar. Toch is het team, mét opgeknapte bus, er op en top klaar voor. Dit weekend doen ze opnieuw mee aan de Roparun, de estafetteloop voor mensen met kanker. De Roparun wordt helemaal in Nederland gelopen. ,,Daar bovenin Groningen is het echt machtig mooi.”

20:00