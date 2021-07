Bebaarde mannen rennen door heel het land en langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust

video Dat Frank 40 wordt is haast een wonder en dus viert hij dat groots met een sportief feestje

19 juli OOST-SOUBURG - Frank van Ieperen (39) uit Oost-Souburg heeft vanwege Duchenne-spierdystrofie in zijn lichaam bijna geen werkende spieren meer over. En dus hoopt hij dat mensen die dat wel kunnen zich op 5 september ter ere van zijn veertigste verjaardag flink in het zweet willen werken. Allemaal ten bate van Dromen voor Duchenne, de stichting waarmee hij wensen van mensen met de fatale spierziekte in vervulling laat gaan.