Bebaarde kilometervreters van Beards4Life slepen 15.000 euro binnen voor Hersenstichting

video Bebaarde mannen rennen door heel het land en langs de West-Zeeuws-Vlaam­se kust

22 juli CADZAND - Vijf mannen met baarden zijn deze dagen door heel Nederland te zien. Ze rennen en fietsen non-stop 1600 kilometer in acht dagen tijd en kwamen donderdag even langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Héél even.