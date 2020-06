Beaudil Elzenga pakt Zeeuwse tournee van ‘Janis’ weer op: ‘Ik sta echt te springen’

De in Middelburg opgegroeide actrice heeft twee maanden lang gevreesd voor haar toekomst. ,,Ik kon me gewoon niet voorstellen wat ons overkwam. Dat je wel wil spelen, maar dat het echt niet mocht. Wat een rare tijd. Ik was terneergeslagen. Ik was bang voor mijn vak, voor de kunst überhaupt. ‘Dat is toch wel het laatste waar mensen straks behoefte aan hebben of waar geld voor is om te ondersteunen’, dacht ik aanvankelijk.”