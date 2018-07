Beachclub Lekker in Vrouwenpolder uitgeroepen tot beste strandpaviljoen van Zeeland

De eigenaren van Lekker, de broers Stephan en Ricardo Soolsma, zijn blij met de prijs. ,,Wij zijn enorm trots dat we deze benoeming hebben ontvangen. In mei 2015 zijn we geopend maar nog geen jaar na de opening, is het gehele paviljoen verwoest door een hevige brand. Na deze enorme tegenslag zijn wij anderhalf jaar later, in juli 2017 weer heropend en er weer volledig voor gegaan. Door de hulp van onze ouders en ons geweldig team zetten we elke dag weer een topprestatie neer daar zijn wij enorm trots op."