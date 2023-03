BBB-voorman Kees Hanse wordt geleefd, de dag na de verkiezingen. ‘Ik heb bijna niet geslapen’

Uiteraard lachend, want bij de BoerBurgerBeweging hebben ze reden tot blijdschap. De partij werd met negen zetels veruit de grootste in de Provinciale Staten van Zeeland. Alle reden voor een gesprekje aan de keukentafel bij Kees Hanse, op zijn boerderij net buiten Zierikzee. ,,Ga lekker zitten, ik moet eerst even een appje versturen’’, verontschuldigt hij zich als hij nog even iets moet afronden. ,,Ik ben gevraagd voor het televisieprogramma Khalid & Sophie’’, legt hij uit. ,,Daar schuiven we vanavond aan met een aantal provinciale lijsttrekkers. Maar ik wil niet alleen gaan, dus ik ben nu even aan het kijken wie er mee willen vanuit Zeeland.’’